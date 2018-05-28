Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özçelik, iftardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Zor durumda kalmış, savaştan kaçmış, buraya sığınmış kardeşlerimizin sesini duyurmak için organize edilmiş bir iftar aynı zamanda” dedi. Çok çocuklu ve kalabalık bir aile olmasına rağmen ailenin mutlu olduğunu ifade eden Özçelik “Çok güzel bir aile. Sanıyorum arkadaşlarından çok kayıp yaşamışlar savaşta. Ama anne-baba çok şükür hayatta. Çocuklar yetim değil en azından. Kalabalık bir aile, çok çocuklu. Gayet güler yüzlü çocuklar. Gerçekten çok güzel” şeklinde konuştu. İftarın ardından Özçelik, aileye ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.