Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çukur son bölümü izlemek için tıklayın

Çukur yeni bölümde ne oluyor?

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Nebil Sayın gibi oyuncu kadrosunu bünyesinde barındıran Çukur 31. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından heyecan yaşattı. Zamanla yarışan Yamaç ve adamlarının tek çareleri para bulmaktır. 31. bölümde Yamaç'ın pes etmediği ve büyük bir oyunu başlatırken; oyunun kazanan tarafı büyük merak içerisinde bekleniyor. Yamaç ise Sena'nın içinde bulunduğu durumundan dolayı endişeli olduğu için Saadet'ten yardım istemekte kararlıdır. Vartolu ise Koçovalılara karşı ilan ettiği savaş sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşmaktadır. Selim ise yaptıkları ittifakın açığa çıkmaması için iki taraf arasında tampon bölge olurken Koçovalılardan birinin öğreneceği büyük gerçek asıl mücadelenin başlangıcı olacaktır.

Çukur son bölüm kısa özeti

Çukur 30. bölümünde soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa, yaşam savaşı içerisinde kendilerini bulmuş, beklenmedik sürpriz bir gelişme ile bulundukları durumdan kurtulmuşlardı. Soğuk hava deposunda başına gelen olaydan kurtulan Yamaç’ın aklı ise Sena’dan başkasında değil. Emrah’ın tehdidi altında olan Ezgi’nin uyguladığı tedavi yöntemi ise Sena’yı kötüleştirmekten başka bir işe yaramaz.

Bu sırada İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimi iyice artırmaktadır. Vartolu’nun hamlesi, ikili arasındaki buzların eridiğini düşündürürken hapishanede yaşanan beklenmedik gelişmeler ise asıl fırtınanın yeni kopacağının sinyallerini verir.