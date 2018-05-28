Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçümlerin sonucunda Türk dizileri “Beni Affet” birinci sırayı alırken “Kara Sevda” ikinci ve “Asla Vazgeçmem” de üçüncü sırayı elde ederek en çok izlenen diziler olarak kayıtlara geçti. “Beni Affet” dizisini 6,5 milyon, “Kara Sevda”yı 4,5 milyon ve “Asla Vazgeçmem”i ise 4,4 milyon kişinin seyrettiği kaydedildi.