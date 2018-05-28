Ölçümlerin sonucunda Türk dizileri “Beni Affet” birinci sırayı alırken “Kara Sevda” ikinci ve “Asla Vazgeçmem” de üçüncü sırayı elde ederek en çok izlenen diziler olarak kayıtlara geçti. “Beni Affet” dizisini 6,5 milyon, “Kara Sevda”yı 4,5 milyon ve “Asla Vazgeçmem”i ise 4,4 milyon kişinin seyrettiği kaydedildi.
Üç Türk dizisi Fas’ta reyting rekoru kırıyor
28.05.2018 - 03:17 | Son Güncelleme: 28.05.2018 - 03:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fas merkezli Maroc Metre isimli ölçüm şirketi, ülkede Türk dizilerinin zirvede yer aldığını belirtti.
Etiketler : fas,türk dizileri,
562121 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/562121.aspx
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