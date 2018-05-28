Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü çift Aslıhan Doğan ve Arda Turan'dan güzel haber geldi. Çift, geçen hafta gittikleri rutin kontrolde bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendi. Aslıhan Turan ile Arda Turan, Kasım ayında doğacak oğullarının adına henüz karar vermezken, odasını ise şimdiden hazırladı.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan 11 Mart'ta evlenmiş, nikahtan hemen sonra çekilen aile fotoğrafı çok konuşulmuştu.

18 DİKİŞ ATILDI

Öte yandan Aslıhan Doğan geçen gün pilates yaparken, kafasına pilates aletinin demiri düştü ve bir anda kanlar içerisinde kaldı. Apar topar hastaneye götürülen Aslıhan Doğan'ın kaşına 18 dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra Aslıhan Doğan 'Çok şükür iyiyim' şeklinde Instagram hesabından paylaşım yaptı.