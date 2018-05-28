Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

44 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi . Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor.

ARADIĞI MUTLULUĞU BULAMADI

Karlı, bir çocuk dünyaya getirdiği eşi Baykal Gümüş'ten 2008 yılında boşandı. 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi. Bu evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan Karlı, geçtiğimiz sene eşiyle yollarını ayırdı.