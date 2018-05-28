Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur yeni fragmanı izlemek için doğru adrestesiniz. Çukur 31. son bölümü ekranlara geldi. Ardından Çukur 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur 32. ilk sahne için 'Çukur Youtube 32. İlk Sahne izle' linkine tıklayabilirsiniz. Çukur 32. yeni bölümü yine ekrana damgavuracak. Sezon finaline son bölümler kala Çukur'da heyecan dorukta. Peki Çukur yeni fragmanda neler yaşanıyor? Çukur fragman,Çukur yeni bölüm, Çukur ilk sahne, Çukur youtube, Çukur ilk sahne izle gibi aramalarınıza haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Çukur 32. yeni bölünm fragmanı ve Çukur 32. ilk sahne youtube

Çukur Youtube 32. İlk Sahne youtube İzle

ÇUKUR YENİ FRAGMAN

Çukur 32. bölümü ile yine izleyiciyi heyecanlandıracak. Her hafta soluksuz izlenen dizide bu hafta da heyecan dorukta olacak. Çukur 32. yeni bölümü ile sezon finali ile de büyük ses getireceğinin haberini veriyor. Çukur sezon finalinin canlı çekileceği iddia ediliyor. Türk televizyon tarihinde bir ilk olmasa da güzel bir işe imza atacaklar. Çukur 32. yeni bölüm fragmanı sizlerle. Çukur 32. yeni bölüm fragmanı ve Çukur 32. ik sahne youtube haberimizde.

Çukur 31. bölüm özeti

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Nebil Sayın gibi usta oyuncuların başrolünde oynadığı Çukur, izleyicilerin karşısına çıktı. Zamanla yarışan Yamaç ve adamlarının tek çareleri para bulmaktır. 31. bölümde Yamaç'ın pes etmediği ve büyük bir oyunu başlatırken; oyunun kazanan tarafı büyük merak içerisinde bekleniyor. Yamaç ise Sena'nın içinde bulunduğu durumundan dolayı endişeli olduğu için Saadet'ten yardım istemekte kararlıdır. Vartolu ise Koçovalılara karşı ilan ettiği savaş sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşmaktadır. Selim ise yaptıkları ittifakın açığa çıkmaması için iki taraf arasında tampon bölge olurken Koçovalılardan birinin öğreneceği büyük gerçek asıl mücadelenin başlangıcı olacaktır.