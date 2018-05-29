Konserlerde Sıla, Şevval Sam, Funda Arar, Levent Yüksel, Inna, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Erol Evgin, Mabel Matiz, Duman ve Kardeş Türküler popüler şarkılarını seslendirecek. Son çıkardığı ‘Yıldızlı Şarkılar’ albümüyle beğeni toplayan Yıldız Tilbe 23 Temmuz akşamı sevenleriyle buluşacak. Sibel Can yeni albümünden ilk şarkılarını 24 Temmuz’da seslendirecek. Pop müziğin sevilen seslerinden Levent Yüksel, 19 Temmuz akşamı Harbiye’de 25. sanat yılını kutlayacak.
Harbiye gecelerine geri sayım
29.05.2018 - 07:07 | Son Güncelleme: 29.05.2018 - 07:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul yaz gecelerinin vazgeçilmezi olan Harbiye Açıkhava konserleri 12-31 Temmuz tarihleri arasında yine birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle buluşturacak.
Etiketler : Harbiye,
562296 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/562296.aspx
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