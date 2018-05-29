Konserlerde Sıla, Şevval Sam, Funda Arar, Levent Yüksel, Inna, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Erol Evgin, Mabel Matiz, Duman ve Kardeş Türküler popüler şarkılarını seslendirecek. Son çıkardığı ‘Yıldızlı Şarkılar’ albümüyle beğeni toplayan Yıldız Tilbe 23 Temmuz akşamı sevenleriyle buluşacak. Sibel Can yeni albümünden ilk şarkılarını 24 Temmuz’da seslendirecek. Pop müziğin sevilen seslerinden Levent Yüksel, 19 Temmuz akşamı Harbiye’de 25. sanat yılını kutlayacak.