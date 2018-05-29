Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binlerce kişinin katıldığı ankette zaman zaman eleştiri yağmuruna tutulan Star TV’deki “Ufak Tefek Cinayetler” oyların yüzde 31’ini alarak sezonun en favori dizisi seçildi. Ankette ATV’de yayınlanan “Sen Anlat Karadeniz” oyların yüzde 27’sini alarak ikinci, Show TV’nin sevilen dizisi “Çukur” yüzde 22 oy oranıyla üçüncü olurken, FOX TV’deki “Kadın” dizisi ise oyların yüzde 20’sini alarak dördüncü oldu. Erkekler ise yüzde 41 gibi yüksek bir oy oranıyla Çukur’u en favori dizi olarak gösterdi.