Binlerce kişinin katıldığı ankette zaman zaman eleştiri yağmuruna tutulan Star TV’deki “Ufak Tefek Cinayetler” oyların yüzde 31’ini alarak sezonun en favori dizisi seçildi. Ankette ATV’de yayınlanan “Sen Anlat Karadeniz” oyların yüzde 27’sini alarak ikinci, Show TV’nin sevilen dizisi “Çukur” yüzde 22 oy oranıyla üçüncü olurken, FOX TV’deki “Kadın” dizisi ise oyların yüzde 20’sini alarak dördüncü oldu. Erkekler ise yüzde 41 gibi yüksek bir oy oranıyla Çukur’u en favori dizi olarak gösterdi.
Sezonun en favori dizisi Ufak Tefek Cinayetler!
29.05.2018 - 07:11 | Son Güncelleme: 29.05.2018 - 07:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnternet platformu KızlarSoruyor üyelerine “Dizi sezonu sona eriyor! Sezon dizilerinden senin favorin hangisi?” sorusunu yönlendirdi.
Etiketler : Ufak Tefek Cinayetler!,
562297 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/562297.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER