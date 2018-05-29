Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BTS'in bu ay çıkan yeni albümü "Love Yourself: Tear", albüm satışları, yükleme ve akış verileri değerlendirmeye alınan Billboard 200 müzik listesinde 1. sıraya oturdu ve bunu başarabilen ilk Güney Koreli sanatçı oldu.

Billboard, Love Yourself: Tear'ın, "son 12 yılda zirveye oturan, daha çok yabancı bir dilin hakim olduğu parçaların yer aldığı ilk albüm" olduğunu da açıkladı. Grup, 2017 Amerikan Müzik Ödülleri ve 2017- 2018 Billboard Müzik Ödülleri'nde de performans sergileyip ödül almış, bu sayede müzik sektörü kayıtlarına geçmişti.

K-Pop denince ilk akla gelen isimlerden olan PSY, Gangnam Style'la Billboard listelerinde en yüksek 2. sıraya çıkabilmişti.

Tüm dünyada ARMY adlı bir hayran kitlesine sahip olan ve sosyal medyanın en etkili isimlerinden seçilen BTS, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşuyor.

GÜNEY KORE LİDERİ: DÜNYA GENÇLERİNE GÜÇ VEREN BTS'YE TEBRİKLER

Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de dün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda BTS ve hayran kitlesi ARMY'yi kutladı:

"Müziği seven bu yedi genç ve Kanatları (BTS'in Wings adlı albümüne atfen) 'ARMY'yi tebrik ediyorum. BTS'in şarkıları, dansı, hayalleri ve şevki, dünyanın dört bir yanındaki gençlere enerji ve kuvvet verdi."