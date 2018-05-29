Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, 'Modern Gülmecelerin Şansı Yok' başlıklı yazısı şöyle:



"Gelecek sezonun vizesini alan ender işlerden biri de 'Çocuklar Duymasın' (Kanal D). Önceki gün itibarıyla çekilen sezon finali bölümünde ilginç sürprizler olduğunu duydum.



Mizah ağırlıklı diziler için zayıf bir yıl oldu. Gelen gitti. Kalanlar da 'aile odaklı' senaryolarla sezonun sonuna kadar yürüyebildi. Bu durum sanırım yeni komedi dizileri için de bir ipucu olacak.



Mizahı modernleştirme çabasının televizyonda bir karşılığı hâlâ yok. Gelenekselin bir süre daha iş yapacağı kesin. Yeni projesi olanlara duyurulur!"