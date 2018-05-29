Sanatçı Ekin, Azerbaycan’ın Sibel Can’ı olarak tanınan Şebnem Tovuzlu İstanbul’un eşsiz mimariye sahip camilerini gezdirdi. Ortaköy Camii ile başlayan ikili sırasıyla Sultanahmet Camii, Beyazıt Camii, Fatih Camii ve Eyüp Sultan Camilerini gezdi. Tovuzlu “Huzur dolu bir ramazan gecesi oldu. Osmanlı eserlerine hayrandım ama camilerimiz bir başka” dedi.
Sanatçı Ekin'den cami turu
29.05.2018 - 12:19 | Son Güncelleme: 29.05.2018 - 12:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanatçı Ekin, Azerbaycan’ın Sibel Can’ı olarak tanınan Şebnem Tovuzlu İstanbul’un eşsiz mimariye sahip camilerini gezdirdi.
Etiketler : Sanatçı Ekin,
562354 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/562354.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER