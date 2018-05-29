Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçı Ekin, Azerbaycan’ın Sibel Can’ı olarak tanınan Şebnem Tovuzlu İstanbul’un eşsiz mimariye sahip camilerini gezdirdi. Ortaköy Camii ile başlayan ikili sırasıyla Sultanahmet Camii, Beyazıt Camii, Fatih Camii ve Eyüp Sultan Camilerini gezdi. Tovuzlu “Huzur dolu bir ramazan gecesi oldu. Osmanlı eserlerine hayrandım ama camilerimiz bir başka” dedi.