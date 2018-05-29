Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Gümet'in senaryosunu yazdığı ve başrolünde yar aldığı "3 Vakte Kadar" filminin hafta sonunda sadece 1 seyirci tarafından izlendiği açıklanmıştı. Box Offices Türkiye tarafından yapılan açıklamada filmin 15 lira hasılat elde ettiği ifade edilmişti. Ancak 41 salonda gösterime giren filmin hafta sonu 782 seyirci tarafından izlendiği ve 8 bin 640 lira hasılat elde ettiği ortaya çıktı. Filmin gösterime girdiği 18 Mayıs'tan itibaren bu yana ise yaklaşık 5 bin seyirciye ulaştığı ifade edildi. Sosyal medyaya damga vuran olaydan sonra Box Offices Türkiye, neden 1 seyirci olduğuna ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Açıklanan 1 kişilik gişe rakamı sembolik bir rakamdır. Filmin yapımcılarının gişe bilgisini paylaşmayı istememesinden dolayı, dağıtımcının bilgisi ve onayı dahilinde izlenme sayısı 1 olarak açıklanmıştır..." Başrol oyuncusu Hasan Gümet, komedi filminin birçok yapımdan daha eğlendirici olduğuna dikkat çekerek, "Maalesef bütçemiz azdı. Maddi sıkıntıdan dolayı reklama ayıracak bütçemiz kalmamıştı. Filmi izlemeden yorum yapılması üzücü. Lütfen filmi izleyerek yorumda bulunun" değerlendirmesinde bulundu. Özlem Kayhan ve Volkan Gültekin'in yönettiği film kadrosunda; oyunculuğa adım atan Selami Şahin'in kızı Merve İrem Şahin'in yanı sıra sosyal medya fenomenleri Köksal Baba ve Doğa Konakoğlu ile Ayberk Yeşilbursa yer alıyor. Ferman Toprak da konuk oyuncu...

Bu arada en az seyirci rekorunu, Yönetmen Hasan Karcı'nın "Bu filmle ödül alacağız" iddiasıyla yola çıktığı 'Belalılar' filmi elinde bulunduruyor. Sinema filmini hafta sonu ilk üç günde sadece 38 seyirci izlemiş, toplamda ise 85 seyirciyle bin 61 liralık hasılata ulaşmıştı.