Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sen Anlat Karadeniz 19. bölümde neler oluyor?

Tahir'in çocuklarla birlikte eve gelmesi, konağın şenlenmesine sebep olur. Yiğit'e kavuşmasıyla Nefes'in mutluluğu bir hayli artar. Ancak kızı olduğunu bilmediği Ceylan'la sıcak ilişki kurar. Tüm aile bireyleriyle birlikte çaylığa gidince, problemleri de aklından silerek güzel bir hafta sonu geçirirler. Kaleliler için her şey git gide iyiye gitmektedir. Ancak Tahir'in, canını hiçe sayarak; çocuklarıyla Nefes'i kavuşturmasına engel olamayan Vedat, Mercan'ın da uyanmasıyla birlikte köşeye sıkışır ve tehlikeli bir kişiliğe bürünür.

Sen Anlat Karadeniz ile ilgili bilgi

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu, Öykü Gürman, gibi isimleri kadrosunda barındıran Sen Anlat Karadeniz dizisi, ATV ekranlarında her çarşamba saat 21:00'de izleyicisiyle buluşuyor. Kadına şiddet olaylarının ele alındığı Sen Anlat Karadeniz dizisi, Trabzon'da geçmektedir. O bölgede yaşayanların dışında Türkiye'nin hemen hemen her yerinde ilgi ile takip edilen Sen Anlat Karadeniz'in hikatesi herkesin içine işlemiş durumda. Bundan dolayı büyük bir kitleye sahip bulunuyor.