Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Mayıs Salı 2018 reyting sonuçları açıklandı. Kadın mı? Eşkıya mı? Ufak Tefek Cinayetler mi? sorusu da dün akşam itibarı ile cevaplanmış oldu.

'KADIN' ZİRVEYİ BIRAKMADI

Total puan türünde 10,98 reyting alan Kadın dizisi birinci, 16,14 reyting alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, 6,12 share alan Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu.

UFAK TEFEK CİNAYETLER İKİNCİ OLDU

AB puan türünde 10,99 rating alan Kadın birinci sırada, 7,87 rating alan Ufak Tefek Cinayetler dizisi ikinci sırada, 6,69 rating alan Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü sırada yer aldı. ABC puan türünde zirvenin sahibi yine Kadın dizisi oldu.

Dün akşam ekranlara gelen ve heyecan ile gerilimin had safhada olduğu Ufak Tefek Cinayetler dizisi, Fox ekranlarında seyirciyle buluşan Kadın dizisini cinayet sahnesiyle bile sıralamada geçemedi