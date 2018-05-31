Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hababam Sınıfı'nın "Bacaksız" lakaplı öğrencisi Tuncay Akça, Bakırköy'de bir köftecide müdür olarak görev yapıyor. "Abi, siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" repliğiyle hafızalara kazınan Akça, 1975-1976'da ayakkabı boyacılığı yapmak üzere gittiği Hababam Sınıfı setinde tesadüfen başlayan Yeşilçam günlerini “Film setine arkadaşımın ısrarıyla gittim. Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Kahkaham tesadüf oraya monte edildi. Hiç hikâyeyle, senaryoyla alakası olmayan bir şeydi. Rahmetli Ertem Eğilmez Ağabey orada gülmemi keşfetti. Tesadüfen bir kahkahamızla girdik” diye anlattı. Babasının oyuncu olmasını istemediğini dile getiren Akça "Münir Özkul, gelip babamı ikna etti ilk filmde. Bebek diye bir filmde oynadım. O film için Münir Baba 40 gün dükkânımıza gelip gitti. Babamın mesleği mermercilikti. Bizim de mermerci olmamızı istiyordu" diye konuştu.

HER GÜN 250 FOTOĞRAF

Müşterilerin yanı sıra kapının önünden geçenlerle günde 250 kadar fotoğraf çektirdiğini söyleyen Akça, bu sayının zaman zaman bini bulduğunu dile getirdi. Günlük hayatta toplu taşıma araçlarını kullandığını dile getiren 54 yaşındaki oyuncu "Ben metroya, Marmaray'a, minibüse, otobüse biniyorum, yolda yürüyorum. Buralara insanlarla sohbet ederek geliyorum. Aynı şeyi defalarca anlatıyorum. Konuşuyorum insanlarla. Onların dualarını da alıyorum" şeklinde konuştu.