Oyuncu Arda Öziri, geçtiğimiz pazar günü trafik kazasında hayatını kaybetti. Öziri'nin sevgilisi Vildan Örnek duygusal bir paylaşımda bulundu:
Örnek paylaştığı bu fotoğrafa, "Eşim,dostum,arkadaşım,sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda.Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012) şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni.Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun birgün bizde sana kavuşacağız.Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan..." notunu düştü.
Arda Öziri'nin kız arkadaşından duygusal mesaj
31.05.2018 - 10:42 | Son Güncelleme: 31.05.2018 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Arda Öziri, geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybetti.Öziri'nin sevgilisi Vildan Örnek duygusal bir paylaşımda bulundu.
Oyuncu Arda Öziri, geçtiğimiz pazar günü trafik kazasında hayatını kaybetti. Öziri'nin sevgilisi Vildan Örnek duygusal bir paylaşımda bulundu:
Etiketler : Arda Öziri,
562647 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/562647.aspx
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