Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Arda Öziri, geçtiğimiz pazar günü trafik kazasında hayatını kaybetti. Öziri'nin sevgilisi Vildan Örnek duygusal bir paylaşımda bulundu:



Örnek paylaştığı bu fotoğrafa, "Eşim,dostum,arkadaşım,sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda.Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012) şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni.Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun birgün bizde sana kavuşacağız.Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan..." notunu düştü.