Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatıldığı, 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman'ın geçtiğimiz hafta galası yapıldı. Ancak filmin başrol oyuncusu Hilmi Cem İntepe, Survivor`da olduğu için katılamadı.

ÖDÜL KAZANARAK GELDİ

Geçen hafta vizyona giren "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" filminin başrol oyuncusu Hilmi Cem İntepe, "Survivor" yarışmasından İstanbul ödülünü kazanıp 1 günlüğüne İstanbul'a geldi. İntepe, 1,5 günlük ödülünü Vecihi Hürkuş'u canlandırdığı filmin özel gösterimine katılarak değerlendirdi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşan genç oyuncu, kendisi için hazırlanan doğum günü sürpriziyle de duygu dolu anlar yaşadı. Gösterime İntepe'nin rol arkadaşı Gizem Karaca ile ailesi de katıldı. Geçen hafta vizyona giren film ilk üç günde 30 bin kişi tarafından izlenmişti.

"RÜYA GİBİ BİR GÜN GEÇİRDİM"

Filminin gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hilmi Cem İntepe, "Rüya gibi bir gün geçirdim, heyecanımı paylaşan tüm sevenlerime teşekkür ederim" dedi.