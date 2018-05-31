Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turabi hakkında yorum yapan Sahre, "Evet çok hoşlanıyor muyum? Hayır hoşlanmıyorum. Anlaşabildiğim birisi değil. Ama nefret boyutunda hiç bir şekilde yok. Tamamen objektif olarak yorum yapmaya çalışıyorum ve bir önceki canlı yayında da söyledim. Adem benim çocukluk arkadaşım. Biz aynı kulüpte yıllarca o boks yapıyordu ben voleybol oynuyordum. Fenerbahçe'deydik ve oradan devam bir arkadaşlığım var. Bunu da unutuyorum... Şöyle bir şey var. Kavga ediliyor, bu kavga esnasında değişik olaylar oluyor aslına bakarsanız. Ben aslında şaşırmadım. Bunu daha önce Adem'e de söylemiştim. Aranızda bir sorun varsa çözün yoksa bu bir volkan olup patlayacak. Gerçekten de öyle oldu." dedi.

"TURABİ YEM ATTI, ADEM O YEMİ YEDİ"

Sahra Survivor'da yaşanan gerilim ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:

Turabi oyunu kazanıyor. Bütün bench onu desteklerken bir anda 'Nagihan sana gelsin, ben her türlü kazanıyorum' bu bir imadır, bir kışkırtma yöntemidir. Turabi yem attı. Adem de malesef o yemi yedi. Bu çok üzücü Adem açısından. Çünkü gerçekten haklıyken haksız duruma düşüyormuş gibi bir şey oldu. Bana soracak olursanız ben hala haklı diyorum. İkisinin de karakterini bildiğim için Adem'in konuşmaları çok farklı yere gitti. Turabi madem dövüşçü değil niye kendini dövüşçü gibi gösteriyorsun. Adem aslında orada doğru söylüyor çok sert bir dille. İnşallah aralarındaki sorun kapanır bir an önce. Ama 1.5 ay kaldı artık. Muhattap olmamaları lazım." dedi.