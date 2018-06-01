Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz kim kazandı, Yemekteyiz birinci kim oldu, TV 8 Yemekteyiz haftanın birincisi, TV8 Yemekteyiz YouTube izle ile ilgili merak ettiklerinize bu haberden ulaşacaksınız. Onur Büyüktopçu tarafından sunulan ve her hafta bir yarışmacının evinde, kendi tarifleriyle ve lezzetleriyle yarıştığı Yemekteyiz programı bu haftayı da keyifli bir şekilde noktaladı. Yemekteyiz haftanın finalinde neler yaşandı, Yemekteyiz birinci kim, Yemekteyiz kim kazandı, gibi detaylar turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor. İşte Yemekteyiz birinci kim, Yemekteyiz kim kazandı ve TV 8 Yemekteyiz final bölümü izle YouTube ile ilgili Google'dan aradıklarınız...

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Yemekteyiz bu hafta kim kazandı

Her hafta 15:45'te yayınlanan Yemekteyiz programı haftanın finali ile izleyicisiyle buluşuyor. Yemekteyiz bu hafta kim kazandı, haftanın birincisi kim? tüm detaylar bu haberde yer alıyor.

Ayşegül Közen kimdir, nereli ve ne iş yapıyor?

Ayşegül Közen, haftanın ilk gününde diğer yarışmacıları evinde ağırladı. Aslen Trabzonlu olan 32 yaşındaki Ayşegül Közen, evli ve 2 erkek çocuk sahibi. Muhasebe işleriyle uğraşan Közen, tavla ve bilardo oynamayı ve yabancı film izlemeyi sevdiğini söylüyor.

Sibel Şentürk kimdir, nereli ve ne iş yapıyor?

Haftanın ikinci gününde yarışan 31 yaşındaki Sibel Şentürk, aslen Erzurumlu. Önceden fitness antrenörü olan yarışmacı, şu anda makyözlük işiyle meşgul. Spor yapmak, dans etmek ve atık malzemeleri değerlendirmek ise hobileri arasında yer alıyor.

İsmail Toprak kimdir, nereli ve ne iş yapıyor?

Evli ve bir kız çocuk sahibi olan 42 yaşındaki İsmail Toprak, haftanın üçüncü gününde yarıştıı. İnşaat sektöründe çalışan Toprak da Ayşegül Közen gibi gibi Trabzonlu. İsmail bey, seyahat etmeyi ve televizyon izlemeyi çok sevdiğini söyledi.

Gülşen Dal kimdir, nereli ve ne iş yapıyor?

38 yaşındaki Gülşen Dal ise güzellik merkezi sahibi. Üç oğlu olan ve aslen Azerbaycanlı olan Gülşen hanım, 11 senedir Türkiye'de ikamet ediyor. Doğa gezileri yapmayı, hip hop ve jimnastik boş vakitlerinde değerlendirdiği hobileri arasında bulunuyor.

Oktay Güncü kimdir, nereli ve ne iş yapıyor?

Haftanın son gününde yarışacak 33 yaşındaki Oktay Güncü, evli Bursalı. Makine mühendisliği yapan yarışmacı, gezmek, gezdiği yerlerde yemek yemek, bisiklet turu yapmak ve bateri çalmak gibi aktivitelerden hoşlanıyor. Sivri dilli ve güzel takıntısı olan birisi olduğunu ifade ediyor.