Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Selahattin Fırat hayatını kaybetti. Acı haberi Twitter adresinden duyuran ses sanatçısı Onur Akay, ünlü oyuncunun 2015 yılında da yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.

Akay, “Kemal Sunal filmlerinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hatırladığımız, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Selahattin Fırat’ı kaybettik. 2015 yılında yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştum. Daha sonra sağlığına kavuşmuştu. Maalesef acı haber bu sabah geldi. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN FIRAT KİMDİR?

1 Ocak 1926 tarihinde Ankara'da doğan Selahattin Fırat Yeşilçam'ın birçok ünlü filminde yer aldı. Yakın zamanda da oyunculuğu bırakmayan Fırat, Akasya Durağı, Hemşo, İki Aile, Sırlar Dünyası gibi dizi ve filmlerde oyunculuğa devam etti.



Selahattin Fırat Türk sinemasının en önemli karakter oyuncularından birisidir.