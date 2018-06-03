Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur fragman izle, Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, Çukur 33. bölüm fragman izle gibi konular merak içerisinde sorgulanıyor. Show TV ekranlarında yayınlandığı günden itibaren büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Çukur dizisinin 32. bölümünün ardından Çukur 33. bölüm fragmanı izlemek isteyenler; ''Çukur fragman izle, Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, Çukur 33. bölüm fragman izle'' gibi detayları araştırıyor. Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Nebil Sayın gibi oyuncu kadrosu ile yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen Çukur'un yeni bölümünün ilk teaser'ına buradan ulaşabilirsiniz.

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Çukur son bölümde neler oldu?

Vartolu'nun meydan okuduğu İdris, hayatının darbesini alacak. Sezon finaline sadece iki bölüm kalan Çukur, elden gitme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Selim'in, Vartolu'yla yaptığı iş birliğini öğrenen İdris Koçavalı'nın tepkisi hem izleyiciler tarafından hem de Koçovalı Ailesi tarafından büyük merak içerisinde bekleniyor. Yamaç'la Vartolu'nun birlikte mücadele etmesine sebep olan sürpriz olay ise Çukur izleyicilerini heyecanlandıracak. Bu bölümde yaşanan mutlu bir gelişme, Koçovalı Ailesi'nin yüzünü güldürecek. Bu sırada Selim'in babası İdris Koçovalı'ya sunacağı teklif, herkesi şoke edecek. Koçovalı Ailesi; Selim, Vartolu, Nazım ve Emrah'ın iş birliği karşısında Çukur’u kurtarmak konusunda çaresiz kalacak.

Çukur dizisi hakkında

Yönetmenlik koltuğunda Sinan öztürk'ün oturduğu, senaryosunu da Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur dizisi, son dönemde izleyicilerin gözdesi olan Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş gibi oyuncular ile izleyicinin beğenisini kazanmasını bildi.