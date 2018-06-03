Oyuncular, “Bedran’la ‘Yol Arkadaşım 2’ filminin toplantısını yaptık” dedi. Nurdan Beşen’le evlenen Büyükak, düğüne Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’ı davet etmediği iddialarına ise, “Evlilik çok güzel gidiyor” demekle yetindi.
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Oyuncular, “Bedran’la ‘Yol Arkadaşım 2’ filminin toplantısını yaptık” dedi. Nurdan Beşen’le evlenen Büyükak, düğüne Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’ı davet etmediği iddialarına ise, “Evlilik çok güzel gidiyor” demekle yetindi.
Etiketler : İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç,magazin,