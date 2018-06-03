Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burcu Binici, yolda tartıştığı komiserin kendisini ‘Seni içeri attırırım’ dediğini ileri sürerek karakola giderek şikayetçi olmuştu. Olayda yeni bir gelişme yaşandı. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü’nde görevli iki polis memuru, oyuncunun kendilerine ‘Başkomiserim’ diyerek hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa başvurdu. Polisler dilekçesinde şu iddialara yer verdi: Beşiktaş’ta kırmızı ışıkta durduk. Durduğumuz sırada ismini sonradan Burcu Binici olarak öğrendiğim kişi karşıya geçtikten sonra bize el uzatarak ‘Kırmızı ışığı görmüyor musunuz’ dedi.

Biraz zekanızı kullanın



Arabanın yanına gelen Binici, elini camın üzerine koyarak ‘Ben de narkotik şubede başkomiserim. Biraz zekanızı kullanın’ dedi. Biz de kimlik görmek istedik. Binici ‘Ben ‘Söz’ dizisinde başkomiserim’ dedi. Ben de neden yalan konuştuğunu sordum ve normal kimliğini istedim. Bunun üzerine emniyette üst düzeylerde akrabalarının olduğunu söyleyerek tehditler savurdu.

Bize çarpıyordu!



Kendisi de polislerden şikayetçi olan Binici ifadesinde Arkadaşımla Beşiktaş’ta trafik ışıklarında yayalara yeşil ışık yanıyordu. Bu esnada sivil görünümlü bir araba geçmek istedi. Bize çarpıyordu. El işaretiyle ışığın yeşil olduğunu gösterdim. Sivil aracın şoförü elini camdan çıkararak hakaretler yağdırdı. Ben de ‘Kimsin sen?’ diye sorunca 'Söz'de başkomiser rolünü oynuyorum dedim" dedi. Savcılık soruşturma başlattı.