Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu akşam yayınlanacak 49. bölümde Tim’in; Bahar, Aslı, Güler ve Su’yu gemiyle kaçıran Derman’a düzenlediği büyük operasyon izleyenlere soluksuz anlar yaşatacak. Bölümde, Tim’in hem havadan hem denizden hem de karadan yapacağı aksiyon dolu büyük operasyon sahnesi unutulmaz anlara sahne olacak. Gerçek bir operasyonu aratmayan sahnelerin çekimi için ekip, haftalar öncesinden hazırlıklara başladı. Gerçekçi bir atmosfer için fırkateynler, hücüm botları, helikopter ve denizaltı kullanıldı. Oyuncular, zorlayıcı sahneleri büyük bir başarıyla tamamladı.