Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor kim elendi? Survivor’da bütün oyunlar yalan tek gerçek dokunulmazlık. 2018 Survivor’da iki dokunulmazlık oyunu da oynandı. İlk dokunulmazlığı Ünlüler kaybetti. Oy çokluğu ile Turabi eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa Kemal, Ümit Karan’ın ismini söyledi. İkinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kaybetti. Gönüllülerde oy çokluğu ile Hakan eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Nagihan Damla’nın ismini söyledi. Merve ve Hakan oyunda sakatlık geçirdi. İzleyenlerin yürekleri ağzına geldi. İlk konseyde Adem’den Turabi’ye şok teklif geldi. Beraber ringe çıkıp dövüşmek istedi. Kıbrıs için geri sayım başladı. Her konsey artık çok kritik. Hakan gittikleri Survivor tarihinin en büyük ödülü ile hayatının en mutlu haberini aldı. Bir kızı olacağını öğrendi. Mutluluktan ağladı. Survivor’da bu hafta Turabi, Ümit Karan, Hakan ve Damla eleme adayları oldu. Survivor severler aylardır ekran başına kilitlendi. Onlarla gülüp onlarla ağlıyorlar. Hepsinin aklında da aynı sorular var. Survivor’da kim gitti, kim elendi? Survivor'da adaya kim veda etti? 2018 Survivor elenen isim kim? Survivor’da elenen belli oldu mu?

TIKLA ÖĞREN - SURVİVOR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU

SURVİVOR CANLI İZLE

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden gönüllüler takımı arasında yapılan ada konseyinde Hakan Hatipoğlu, en çok oyu olarak takım arkadaşları tarafından eleme potasına gönderildi. İkinci eleme adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Nagehan tarafından belirlendi. Nagehan Karadere ikinci eleme adayı olarak Damla’nın ismini söyledi.

Bu sonucun ardından, geçtiğimiz akşam dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımından Turabi Çamkıran ve Ümit Karan, ikinci dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımından ise Hakan Hatipoğlu ve Damla Can eleme potasına çıktı.

ADA KONSEYİ KONUŞMALARI

Sema: Takımlar bence hız olarak, fizik olarak, kondisyon olarak son derece eşit. Sadece şansımız çok eşit değil, bazen finallerimiz eşit değil. Şöyle bir gerçek var ki biz çok aç kaldık, moral olarak, motivasyon olarak çok düştük özellikle İstanbul’dan sonra çok düştük. Dokunulmazlık oyunuyla kendimizi bulduk. Kazanmayı hatırladık. Umarım kazana kazana bitiririz bu oyunu.

Nagihan: Son düzlükteyiz, şu an takımca iyiyiz. Enerjimiz çok iyi, birbirimize çok inanıyoruz ama bugünkü dokunulmazlık oyunun kaybettik. Bugün kötüydük ama genel olarak baktığımız parkuru daha çabuk çözen bizdik diyebilirim. Daha önceden karşı takım çözüyordu. Hatta Ümit Karan çözüyordu. Şu an Ümit Karan’ın potata olması biraz haksızlık yapıldı. Bu bize olumlu yansıyacaktır. Türkiye ödülünden sonra daha yükselişe geçtik. Kaybetmek istemiyoruz, tahaamül de edemiyoruz. İlerleyen haftalarda da karşı takımı eksilterek yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum.

ACUN: Kıbrıs’taki takımın tamamı sizden oluşabilir mi sence?

Nagihan: Mümkündür ama tamamı olabilir mi onu bilemiyorum bizim başarımıza bağlı. Şu an gerçekten bir takım olduk. Çünkü takım arkadaşlarımın bir puan getirmesi benim Kıbrıs’a bir adım daha yaklaşmam demek.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

ACUN ILICALI: Çok ama çok önemli bir dokunulmazlık oyununa daha hoş geldiniz arkadaşlar. Her şeyi belli edecek, akşamın haritasını çıkaracak eleneni belirleyecek bir dokunulmazlık oyunuyla karşınızdayız.

TURABİ: Ben hafta elenme adayı olmaya alıştım abi. Hemen hemen bütün konseyde adayım. Tek sevindiğim, toplu SMS olayı, sevenlerimi yormuyorum. Ben konseyi geride bıraktım şimdi bu oyuna odaklıyım. Konuyla hiç alakası yok ama şu oyunu görünce Hasan aklıma geliyor. Hasan’ın puzzle parçalarını dizip diğer masadan koşması şu stresimi bile unutturuyor bana, kusuruma bakmasın.

SURVİVOR'DA NELER OLDU?

Dokunulmazlık oyununda Damla karşısında sayıyı alan Merve, oyun sonu parmağımı kırdım diyerek kendini yere bıraktı. Hakan Hatipoğlu, Mustafa Kemal'e karşı oynadığı oyun sonunda yaptığı atışla sakatlandı. Doktor Metin Kuş yarışmacıya müdahalede bulundu.

Hakan Hatipoğlu üst üste oyunlar kazanan takımı hakkında övgü dolu sözler söyledi. Ayrıca ada konseyinde Mustafa Kemal'in Ümit Karan'ın ismini söylemesine çok şaşırdığını söyledi.

Mustafa Kemal, konseyden önce eleme adayı olarak seçimini Ümit Karan'dan yana kullanacağını açıkladığını buna rağmen kendisine olumsuz geri dönüş yaptığını söyledi. Konsey sonrası kendisine verilen tepkiden dolayı da yaptığı seçimden pişman olmadığını söyledi.

Ümit Karan ada konseyinden önce strateji yaptıklarını ve Mustafa Kemal'in Merve'nin ismini söyleyeceğini konuştuklarını açıkladı. Konsey alanına giderken Mustafa Kemal'in yanına gelerek kendisinin ismini söyleyeceğini açıkladığında çok şaşırdığını da sözlerine ekledi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018 bu akşam 88. bölümüyle ekranlara geldi. 3 Haziran akşamı, ünlüler ve gönüllüler takımından oyuncular ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçleriyle adeta savaştı. Oldukça gerilimli ve sert dakikaların yaşandığı ikinci dokunulmazlık oyununun galibi ünlüler takımı oldu. Bu sonucun ardından gönüllüler takımı önce bireysel dokunulmazlık oyunu ile kendi içinde yarıştı ve ardından eleme adaylarını belirlemek için ada konseyi yaptı.

İşte eleme adayı olan yarışmacıların ilk sözleri...

Hakan:

"Bekliyordum. Bu oyunun kuralı. Her şey çok iyi gidiyor ama birileri birilerinin ismini yazacak. Açıkcası karşı takımın isimleri güçlü. Ümit Karan'dan korkuyorum, Turabi'den korkmuyorum. Benim için Survivor'ın en güzel kısımları son haftalardır"

Damla:

"Öncelikle dokunulmazlığı kaybettiğimiz için mutsuzum. Akislikler yaşadığımız düşünüyorum, takım olarak Ünlüler'den daha iyiyiz. Bugün kaybettik sonuçlara katlanmak zorundayız. Nagihanwla konuştuk bana anlattı derdini. Umarım Kıbrıs'a sayıca fazla olarak otururuz. Takım için hayırlısı olsun."

Turabi:

"Finale giderken son haftalar. Zorlu konseyler geçireceğiz. Damla, Hakan ve Ümit Karan da güçlü. İnşallah bizden biri değil karşı taraftan biri gitsin. Gönlüm Hakan'ın gitmesini ister. Bir sonraki konseyde faturayı açacaksın hesabı keseceksin."

Ümit:

"Rakiplerime başarılar diliyorum. Hepsi sevdiğim arkadaşlarım. Biz yarışmaya geldiğimizde örnek olmaya geliyoruz. Ben oğlumun kahramanı olmaya geldim. Engeller var engelleri aşmak zorundasın. Sakatlansak bile finale bir şekilde gidiyoruz. Burada olduğumdan beri oğlum evin kahramanı oldu. Onu anmak istedim. Acun bey artık her şey sizin iki dudaklarınız arasında."

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da oynanan ödül oyununda, ödül açıklandığı an da iki takım yarışmacıları da adeta çılgına döndü. Ödülü kazanan yarışmacılar zipline yapmaya gittiler ve eğlenceli aktivitenin ardından nefis yemeklerle buluştular. Parkurda rüzgar gibi esen bir gönüllüler takımı yer aldı. Ünlülerin önde olmasına rağmen pes etmeyen gönüllüler takımı yarışmacıları 10-8’lik skorla güzel ödülün sahibi oldular.