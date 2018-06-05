Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın 32. bölüm izle, Kadın son bölüm izle, Kadın sezon finali izle, Kadın full izle YouTube gibi detaylara bu haberden ulaşabilirsiniz. FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinin 32. bölümünü izlemek için haberimize bakabilirsiniz. Her salı saat 20:00'de FOX TV ekranlarında yayına giren Kadın, 32. bölümü ile birlikte sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Kadın dizisinin final bölümünü kaçıranlar, ''Kadın 32. bölüm izle, Kadın son bölüm izle, Kadın sezon finali izle, Kadın full izle YouTube'' gibi detayları Google'dan araştırıyor. 32. bölümünün ardından sezon finali yapan Kadın dizisinde yine heyecan dorukta. İzleyiciyi ekran başına kilitleyecek ve yeni sezonda merak uyandıran bir bölümle sevenleriyle buluşan Kadın dizisin 32. bölümü ve diğer detayları burada.

Kadın dizisinin 32. Bahar büyük panik yaşıyor

Bir hayli dramatik sahneler ile izleyicinin karşısına gelen Kadın dizisinin 32. bölümünde yine heyecan dorukta. Kadın dizisinin 32. final bölümünde Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar, büyük bir şok yaşayarak paniğe kapılır. Her bölümünde izleyicisine büyük şoklar yaşatmayı başaran Kadın dizisinin 32. sezon finali bölümünde Bahar, Arif’in itirafının ardından ona daha yakın oluyor. Hatice, Sarp ile karşılaşır ve bütün suçun Sarp'ta olduğu düşüncesi içerisine girer. Bahar'ın Arif'e olan yakın ilgisinin ardından Arif'in Bahar'a olan sevgisi her saniye daha da artmaktadır. Şirin ise babasının başına gelenlerden dolayı kendisini suçlamaktan alamaz. Büyük sürprizlerin beklediği bu bölümde Pırıl, hem Sarp'ı kaybetmekten korkar hem de onu Amerika'ya gitmek için ikna çabaları içerisine girer. İşte Kadın dizisinin final bölümü ile ilgili detaylar...