Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aleyna Tilki, 'Yalnız Çiçek' şarksıan çektiği klibi müzikseverlerle paylaştı. Genç popçunun yeni klibi bir saatte 300 binden fazla izlendi.

Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Yalnız Çiçek' şarkısının düzenlemesini Emrah Karaduman yaparken, 'Yıldızlı Şarkılar' albümü Özdemir Müzik'in yapımcılığında piyasaya sürüldü.

"OLMAYAN OYUNCULUĞUM İLE..."

Klipte Aleyna'ya eşlik eden Emrah Karaduman, instagram hesabından, "Bizimki tutturdu 'sen de oynayacaksın klipte, seni kaçıracağım' diye. Olmayan oyunculuğumla bu güzel senaryonun hakkını vermeye gayret ettim. 'Yalnız Çiçek' klip yayında, umarım seversiniz" ifadelerini kullandı.