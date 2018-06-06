Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde neler oluyor?

Tahir, canını hiçe sayıp itirafı Mithat'a vermiştir. Vedat'ın da Nefes'i ihbar etmesi an meselesidir artık. Tahir'in, Nefes ve çocuklarla olabilmesinin tek yolu kalmıştır. Karadeniz'den gitmek… Tahir'in deli hamlesi, Kaleli Konağı'na kor gibi düşmüştür. Tahir'in, kendisine haber vermeden, hayatını sonsuza kadar değiştirecek kararlar almasına sinirlenen Nefes bir yanda, ailesi dağılmasın diye her fedakarlığı yapan Mustafa diğer yanda Tahir'e karşı çıkarlar. Onu destekleyen tek kişi, Nazar konusunda hala canı acıyan Murat'tan başkası değildir. Velayet zaferinin keyfini süren Vedat, Kalelilere ikinci darbeyi indirmek için Nazar'la evlilik hazırlığındadır. Bilmediği şeyse mutluluk dakikalarının sayılı olduğudur, herkes için son başlamıştır artık. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Vedat'ın öfkesi kimleri yakacaktır? Tahir ve Nefes, Karadeniz'den sonsuza kadar kopacaklar mıdır?

Sen Anlat Karadeniz dizisi hakkında

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu, Öykü Gürman, gibi isimleri kadrosunda barındıran Sen Anlat Karadeniz dizisi, ATV ekranlarında her çarşamba saat 21:00'de izleyicisiyle buluşuyor. Kadına şiddet olaylarının ele alındığı Sen Anlat Karadeniz dizisi, Trabzon'da geçmektedir. O bölgede yaşayanların dışında Türkiye'nin hemen hemen her yerinde ilgi ile takip edilen Sen Anlat Karadeniz'in hikatesi herkesin içine işlemiş durumda. Bundan dolayı büyük bir kitleye sahip bulunuyor.