Müzisyen Ozan Doğulu, 3 çocuğunun annesi Ece Doğulu ile tek celsede boşandı. Mahkeme, çocukların velayetini anne Ece Doğulu'ya verdi. Ayrıca Ece Doğulu'nun, 'Doğulu' soyadını kullanmaya devam etmesine de izin verildi.
Ozan Doğulu ve Ece Doğulu tek celsede boşandı
06.06.2018 - 18:05 | Son Güncelleme: 06.06.2018 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2007 yılında dünya evine giren Ozan-Ece doğulu çifti evliliklerini sonlandırdı.
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563562 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/563562.aspx
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