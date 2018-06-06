Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzisyen Ozan Doğulu, 3 çocuğunun annesi Ece Doğulu ile tek celsede boşandı. Mahkeme, çocukların velayetini anne Ece Doğulu'ya verdi. Ayrıca Ece Doğulu'nun, 'Doğulu' soyadını kullanmaya devam etmesine de izin verildi.