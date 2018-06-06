Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3.5 yıl süren beraberliğin ardından 2008 yılında evlenen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın evlilikleri dün Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla sona erdi.Uzun süreden beri ayrı yaşayan çift anlaşmalı olarak boşanırken gerekçe olarak şiddetli geçimsizlik gösterildi. Emina Sandal’ın avukatı Salim Baki, boşanma dilekçesiyle birlikte boşanma protokolünü de mahkemeye sundu. Çift ise saat 14.00’de adliyeye geldi. Taraflar mahkemede boşanma isteklerini bir kez daha tekrarladılar. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini istediler. Sandal’ı da avukat Aydın Kurban temsil etti. Duruşma 15 dakika sürdü. Mahkeme boşanma protokolü çerçevesinde çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.



Velayetler anneye



Protokole göre; çiftin 10 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu velayeti anneye verilecek. Çiftin oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi Evleri’ndeki evin üçte iki hissesi Emina Sandal’a devredilecek. Boşanmanın kesinleşmesiyle müşterek en az 3 milyon dolar bedelle satılacak. Bu paranın üçte biri Mustafa Sandal’a, üçte ikisi ise Emina Sandal’a ödenecek. Emina Sandal’a ödenecek 2 milyon doların en az 500 bin doları müşterek çocukların üniversite eğitimleri için ayrılacak. Çubuklu Vadi Evleri’ndeki ev satılıncaya kadar Emina Sandal bu evde oturmaya devam edecek.



Sırbistan'da ev alacak



Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren en az 4 yıl içerisinde davalı baba Mustafa Sandal, Emina Sandal adına Sırbistan’da 250 bin avro değerinde bir konut satın alacak. Mustafa Sandal, eski eşine 15 bin çocuklarına ise toplam 10 bin lira iştirak nafakası ödeyecek. Yine yıllık çocuklar için 60 bin lira tatil parasını Mustafa Sandal ödeyecek. Çocukların eğitim ve diğer masrafları baba tarafından karşılanacak. Emina Sandal istediği zaman Mustafa Sandal, çocuklara ve boşandığı eşi Emina Sandal’a araç kiralayacak. Emina Sandal’a 275 bin lira değerinde bir araç satın alırsa Mustafa Sandal’ın araç kiralama sorumluluğu ortadan kalkacak. Tarafların bunların dışında birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da mal rejimine dayalı alacakları olmayacak.