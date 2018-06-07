Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avlu 11. bölümü ile sezon finaline imza atarken; Avlu 11. bölüm full izle, Avlu 11. bölüm izle, Avlu son bölüm izle, Avlu yeni final bölümü izle gibi detaylar burada yer alıyor. Star TV ekranlarında yayınlandığı ilk bölümünün ardından ilgi ile takip edilen Avlu dizisi, 11. bölümü ile sezon finaline imza attı. Her perşembe 20:00'de Star TV'de yayınlanan Avlu dizisinin 11. yeni bölümünü kaçıranlar, ''Avlu 11 bölüm izle, Avlu 11. sezon finali bölümü izle, Avlu yeni bölüm izle, Avlu son bölüm izle YouTube'' gibi detayları araştırırken; Avlu dizisinin sezon finalini izleyenler de, ''Avlu fragman izle, Avlu yeni bölüm fragman yayınlandı mı, Avlu 12. bölüm fragman izle YouTube, Avlu yeni sezon yeni bölüm fragman, Avlu yeni bölümde neler olacak'' gibi soruların cevaplarını Google'dan araştırıyor.

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Avlu 11. bölümde neler yaşanıyor?

Kızının sevgilisinin adını öğrenen Deniz'in içi keder yerine öfke ve intikam hırsıyla dolar. Tek isteği kızının katilini bulmak olan olan Deniz, ona hak ettiği cezayı kesmek için yaşamaktadır. Ancak bu Deniz için bir hayli zor olacaktır.

Avlu dizisi sezon finali yapıyor

Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı, Ruçkan Çalışkur, Şebnem Dönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Deniz Barut, Onuryay Evrentan Atasalihi, Eslem Akar, Şeyla Halis, Ayça Damgacı, Denizhan Aktaş ve Tuğrul Tülek gibi oyuncu kadrosuyla her perşembe Star TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan Avlu dizisi, bu perşembe 11. bölümünün ardından sezon finali yapıyor. Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu'nun oturduğu ve dizinin senaristliğini de Ahmet Yurdakul'un yaptığı Avlu, konusu ile birlikte ilgi çeken ve takip edilen bir dizi olarak izleyici tarafından sevilmiştir.