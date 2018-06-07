Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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MEHMETÇİK KUTÜLAMARE SON BÖLÜM İZLE

Mehmetçik Kutülamare sezon finali

İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Serdar Gökhan, Gamze Özçelik, Özgür Kaya ve Semih Ertürk gibi isimleri kadrosunda barındıran Mehmetçik Kutülamare dizisi, perşembe akşamı 20:45'te yayınlanan bölümü ile birlikte sezon finalini yaparak ekranlara bir süre ara verdi.



Mehmetçik Kutülamare dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak?

Şefil, Üsküplü'nün İngiliz karargahına sızmasıyla birlikte elde ettiği bilgilere önemli bilgilere itibar etse de; Cox’un oyunu ile fikrini değiştiriyor ve orduyu tuzağın içine sürüklüyor. Önceden tuzak hazırlayan Cox, Osmancık Taburunu hazırlıksız bir şekilde yakalamayı başarmıştı. Bu tuzağın nasıl sonuçlanacağı merak konusu olur.

Üsküplü ise Şefik'in tuzağa düştüğünden habersiz, az sayıda neferi ile savunmasız halde bulunan Abadan petrol Rafinerisine saldırı düzenler. Burada da amaç; rafineriyi koruyarak İngilizlerin eline geçmesini engelleyere; Osmanlı'ya yakıt üretmek. Lakin son anda gelen kara haber; planları alt üst eder. Sezon finalinde ise Üsküplü, önünde vermesi gereken ve dönüşü olmayan çok önemli kararlar ile karşı karşıya kalır.

Şimdiye kadar görmediği bir acıya şahit olan Kut şehri için karanlık günler henüz başlar ancak sonu şehadet olan bir umut beslenir.