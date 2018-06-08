Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Payitaht Abdülhamid sezon finali

Her hafta cuma günleri izleyicisiyle buluşan Payitaht Abdülhamid dizisi, 54. sezon finali bölümü ile saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor...

Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler oluyor?

Her şeyi göze alan Abdülhamid Han harekete geçer. Abdülhamid'i tahttan indirerek yerine kendi istedikleri birini geçirmek isteyen masonların hamlesi de merak içerisinde bekleniyor. Payitaht ailesinin kadınlarına düzenlenen saldırının ardından saldırıya uğrayan kadınlar yaralanıyor. Abdülhamid ve askerlerinin Cülus günü ayaklanma başlatmaya hazırlananlar karşısında ne yapacağı ilgi ile takip ediliyor. Abdülhamid ise parmaklıklar ardında olan Pervus'u görmeye gider.

Öte yandan Abdülhamid ve Hanedan’ın yok edilmesi için en büyük suikastın tertip edileceği bu bölümde, Abdülhamid ve Hanedan'ın bu suikasttan kurtulup kurtulamayacağı merak içerisinde takip ediliyor.

Abdülhamid, bir yandan Osman Paşa'nın ölümüyle birlikte derin bir üzüntüye kapılırken; bir yandan da V. Murat’ın da ortadan kaybolmasında Parvus’un parmağı olduğu düşüncesi içerisine girer ve onun hain oyunlarını bitirmek için sonunda aradığı çareye kavuşur. Bidar da Seniha'nın davetiyle törene Bedrifelek'in geleceğini öğrenerek; saraydan temelli gitmek ister.