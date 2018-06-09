Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fazilet Hanım ve Kızları 50. yeni bölüm izle, Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm izle, Fazilet Hanım ve Kızları sezon finali izle tarzında aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Star TV ekranlarında yayınlanan ve ilk gösterime girdiği günden itibaren geniş bir hayran kitlesi tarafından takip edilen Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, 50. bölümünün ardından sezon finalini yaptı. Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin son bölümünü kaçıranlar, ''Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm izle, Fazilet Hanım ve Kızları Puhu izle, Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm izle'' gibi detayları Google'dan araştırıyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ile ilgili merak ettikleriniz...

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin finalinde ne oluyor?

Hayatının gerçeğiyle yüz yüze kalan Yağız için tüm dengeler değişirken diğer yandan Hazım, Sinan’ı yok sayar. Gerçeklerin oluşturduğu kargaşadan fırsat bulan Selin köşe bucak polisten kaçsa da yaklaştığı hazin son kaçınılmazdır. Fazilet geçmişinin karanlık yüzleşmesini farkında olmadan Hazan’ın şahitliğinde yaparken, Hazan öğrendikleriyle alt üst olur.

Gerçekleri öğrenmek isteyen Gökhan’ın Kudret ve Yasemin’in peşine düşmesi Yasemin için büyük tehlike olur. Sahip olduğu her şeyi kaybeden Yağız sona gelmişken, Fazilet kızları için bunca zaman yapamadığı anneliğini yapmaya hazırken, Yağız öğrendiği gerçeğin acısı ile her şeyi arkasında bırakmaya kararlıdır. Hazan Yağıza kendini anlatabilmek için var gücüyle uğraşırken ayakları onu kendi gerçeğine götürür. Fazilet ise hırsıyla girdiği yalıdan dersini alarak ve kendi kızları dahil elinin değdiği herkesin hayatını değiştirerek çıkacaktır.