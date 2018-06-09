Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlüler takımından Turabi Çamkıran, iletişim oyununda Anıl Berk Baki ile karşı karşıya geldiği mücadelede belinden ciddi bir sakatlık geçirdi. Parkurun başında sert bir şekilde düşen başarılı yarışmacı, acılar içinde tamamladığı parkur sonrası kendini yere bıraktı.

Turabi ile iki kez sert tartışma yaşayan Adem Kılıçcı, takım arkadaşının sakatlık anı ve sonrasında yaşananlar hakkında konuştu.

"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM"

Adem Kılıçcı, "Sakatlanması hem bizim için hem onun için çok kötü oldu. Çünkü iyi bir yarışmacı, yolunun uzun olduğunu düşündüğüm bir yarışmacı. Burada hayallerinin bitmesini kesinlikle istemem, düşmanımın da istemem. Ben ağlamamak için kendimi zor tuttum. Canı çok acıyordu. Ona rağmen oyunun sonuna geldi. Bir ara bırakacaktı, Anıl da ona doğru yöneldi. Ama kenardan 'devam et' sesleri geldi. Bu nedenle Anıl'ın suçu yok. Ambulansta bana 'Esat abiyi çağırır mısın?' dedi. Esat beye 'Bana bir şey olursa elemeyin' dedi. Anlatırken bile tüylerim bile diken diken oluyor. Zor bir an, Allah yardımcısı oldu" ifadelerini kullandı.