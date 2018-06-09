Bir mekandan kol kola çıkan ikiliden şarkıcının, geçtiğimiz günlerde aldatıldığını ileri sürerek eşinden ayrılan Gök’e destek verdiği görüldü. Morali bozuk olan Sayan, konuyla ilgili sorularını cevaplamazken, Gök, “Boşandık, bitti” dedi.
Seda Sayan,yeğenine moral verdi
09.06.2018 - 22:33 | Son Güncelleme: 09.06.2018 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Seda Sayan, yeğeni Eda Gök’le Etiler’deydi.
Etiketler : Seda Sayan,yeğeni Eda Gök,
564041 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/564041.aspx
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