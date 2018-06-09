Bir mekandan kol kola çıkan ikiliden şarkıcının, geçtiğimiz günlerde aldatıldığını ileri sürerek eşinden ayrılan Gök’e destek verdiği görüldü. Morali bozuk olan Sayan, konuyla ilgili sorularını cevaplamazken, Gök, “Boşandık, bitti” dedi.