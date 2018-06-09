Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir mekandan kol kola çıkan ikiliden şarkıcının, geçtiğimiz günlerde aldatıldığını ileri sürerek eşinden ayrılan Gök’e destek verdiği görüldü. Morali bozuk olan Sayan, konuyla ilgili sorularını cevaplamazken, Gök, “Boşandık, bitti” dedi.