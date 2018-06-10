Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahnelerin sevilen ismi Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık tarafından Lübnanlı D.O. isimli bir kadınla aldatıldığını 1 Mayıs 2018 tarihinde ortaya çıkarmıştık. Yaşanan bu aldatma olayını görmezden gelen ve 19 senelik eşini affeden Kibariye, bir şok daha yaşadı.

AİLESİ GÖRÜŞMEYİ KESTİ

Kendisine ihanet eden eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden ünlü şarkıcı Kibariye, ailesinden veto yedi. Barışma kararını onaylamayan ailesi, Kibariye ile görüşmeyi kesti.

İhanet dedikodularının ardından eşi Ali Küçükbalçık'la İzmir'e tatile giden Kibariye'nin “Kocam bana ne zaman seni istemiyorum der, ben o zaman kaçar giderim” sözlerinin ailesini kızdırdığı öğrenildi. (Sözcü)