Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından yeni filmi Organize İşler 2’nin çekimlerine başlayacağını açıkladı. Yeni filmin adı da Organize İşler Sazan Sarmalı olacak.Erdoğan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada çekimlerin İstanbul-Fatih’te yapılacağını söyleyerek, “Yıllardır İstanbul’dayım, ancak hâlâ bilmediğim yerleri var şehrin. Gördükçe çok şaşırıyorum” dedi.

Toplam 8 haftada tamamlanacak çekimlerin ardından film, 4 Ocak 2019’da gösterime girecek. Filmde Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar ve Mahir İpek rol alacak. İlki 2005’te vizyona giren Organize İşler filmi, İstanbul'da oto hırsızlığı yapmakta olan bir çete reisinin bir kovalamaca sırasında intihar etmek üzere olan birinin evine sığınmasıyla başlayan maceraları konu ediniyordu.