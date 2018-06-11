Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğuş uzun zamandır ortalıklarda görünmüyor. Şarkıcı Doğuş hayatını kaybetti yönündeki haberler hızla dilden dile paylaşımdan paylaşıma yayılıyor. Sosyal medyanın kalbine bomba gibi düştü. Hayranları şoka girdi. Herkes olayın gerçekliğini teyit etmek için arama motorlarına hücum etti. Herkesin aklında aynı sorular çınlamakta. Şarkıcı Doğuş öldü mü? Doğuş yaşıyor mu? Doğuş hayatını kaybetti mi? Doğu hayatta mı? bu sorulara cevap aranırken henüz olayın doğruluğuna veya yanlış olduğuna dair bir açıklama gelmedi. Peki Doğuş Kimdir, Kaç yaşında?

DOĞUŞ KİMDİR? ŞARKICI DOĞUŞ ÖLDÜ MÜ?

Gerçek adıyla Orhan Baltacı 30 Haziran 1974 tarihinde Almanya'da doğdu. 6 kardeşi olan ve aslen Rize İkizdereli olan Doğuş 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. 4 yaşında Türkiye'ye geldi. Aile içi sorunlarından dolayı anne ve babası ayrılınca Doğuş yetiştirme yurduna veriliyor. Bir sene sonra babaanesi yanına alıyor. Daha sonra annesi gelse bile sahip çıkmayınca Doğuş da evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya, hayatın gerçekleriyle tanışmaya başladı. Cezaevleri, sokaklar, apartman boşlukları, kötü çevre, kötü arkadaşlıklar hepsini çocukken yaşadı. Bu kadar kötü koşullarda bile sigara, alkol vb. maddeleri kullanmamış DOĞUŞ bugün hala sigara, alkol vb maddeler kullanmamakla birlikte içkili bar programı yapmamaktadır.

Sokakta yaşadığı dönemde hayaller kurmaya başladı. Bu hayaller zamanla ve inancıyla hedefleri halini aldı. Hedefi Türkiye sınırları içinde bir yıldız olmaktı. Kendi söz müziklerini yazmaya başladı. Bunları sokakta beraber yaşadığı arkadaşlarıyla paylaştı. Bu paylaşım ona yetmedi. Bu söz ve müzikleri Türkiye'ye duyurması lazımdı. İlk iş olarak yıllardır yaşadığı sokaklardan, kötü ruh halinden kurtulup yeni bir hayata başlamak için, yeniden doğmak için adını DOĞUŞ olarak değiştirdi. Çalmadığı plak şirketinin kapısı kalmadı.

En sonunda şu an "babam" dediği İskender Ulus'un yapımcılığında Ulus Müzik etiketiyle 1997 yılında kendi söz müziklerini; kendi adını taşıyan "DOĞUŞ" adlı albümle müzikseverlere sundu. Ve beklenen patlama çok geçmeden gerçekleşti. Kısa sürede milyonlara vuran bir satışla hayalleri gerçek oldu. O artık Türkiye'nin parıldayan yeni yıldızıydı. İlk albümü olmasına rağmen "Gamsız", "Uyan", "Ben sensiz ne yaparım" gibi listebaşı şarkılarla müzik dünyasına merhaba dedi. Bu andan itibaren birçok albüm çıkaran Doğuş, 2012 Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasına, 2013 yılında ise Show TV'de yayınlanan “Benzemez Kimse Sana “ yarışmasına yarışmacı olarak katılmıştır.

Doğuş, Ekim 2014 yılında Azeri Sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile Bakü'de bulunan Kempinski Otel'de evlendi.