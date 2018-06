Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın "Bu takım nereye gidiyor?" sorusuna, Turabi Çamkıran "Üçüncü Survivor'ım, bu kadar yenilgiyi bir arada görmedim. Şimdi ezilme sırası bizde, sefasını sürme sırası bize de gelecek. Ne zaman olur, bilmiyorum" yanıtını verdi.Merve Aydın, "Çok talihsiz bir durumdayız. Çok fazla şanssızlık yaşadık. Bir türlü ivme yakalayamıyoruz. İnşallah bir an önce toparlanırız. Kaybetmemiz gereken en az bir konsey vardı, ikisini de kaybettik. Bunun cezasını hep birlikte çekeceğiz" dedi.Adem Kılıçcı, "Her hafta bizden birisi eksilirse bireysel sembolün de etkisi kalmaz. Oyunu kaybedince otomatikman takım olarak aday gösterileceğiz. Şu an çok sıkışık durumdayız. Bu düzen elbet bir gün düzelecek. Son zamalarda o kara bulut bir türlü üzerimizden gitmiyor" ifadelerini kullandı.Ünlüler takımında Mustafa Kemal ve Turabi'nin ardından Merve, takım arkadaşlarının oyları sonucu eleme potasına girdi.