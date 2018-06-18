Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor kim elendi? Survivor'da Kıbrıs için geri sayım sürüyor. Yarışmacılar bireysel olarak yarışıyor ancak takım olarak hareket ediyorlar. Konseyde eleme adayları ortak fikirler doğrultusunda potaya girdi. Dokunulmazlık oyununu tüm Survivor severler soluksuz izledi. Erkekler Adem kızlar da Nagihan kıyasıya mücadelenin kazananı oldu. Kendilerini koruma altına alan yarışmacılar aynı zamanda birer eleme adayı söylediler. İlk önce oy çokluğu ile Turabi'nin ismi çıktı. Ardından Nagihan Sema'yı söyledi. Sema yine yüzde yüz düşünüyordum adımın söyleneceğini dedi. Adem ise Sema'yı korumak için ortak karar verdiklerini söyleyerek çok sevmesine rağmen Murat Ceylan'ın ismini söyledi. Survivor'da eleme adayları Turabi, Sema ve Murat oldu. Sona yaklaştıkça potadaki her isim birbirinden başarılı isimler oluyor. Öte yandan Survivor'daki gelecekleri merak konusu olan Turabi ve Damla'nın durumu ile ilgili Acun Ilıcalı bilgi verdi. İkisinin de durumunun çok iç acıcı olmadığını belirtti. Doktor Metin Kuş'tan gelecek raporlar bekleniyor. Damla gözyaşlarına boğulurken Turabi ise ben oynarım diye diretti. Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor elenen isim kim? Survivor adaya kim veda etti? İşte 18 Haziran 2018 Sorvayvır Eleme Konseyi

TIKLAYIN ÖĞRENİN- SURVİVOR'DAN ELENEN İSİM BELLİ OLDU

DOKUNULMAZLIK ÖNCESİ ADADA NELER OLDU?

Anıl: İnandığımız bir şey var kaldıramayacağınız sözleri söylememeniz gerekir. Karşımdaki insanı fikir ayrılığı yaşasam da kırmamaya çalışırım. Survivor’ın başında bugüne kadar baktığımda hiç keşkem yok. Elbet hatam olmuştur ama pişman olmaktansa ders çıkardım. Survivor’da en sinirlendiğim olay Cumali’lerin bana hizmet ediyor demesiydi.

Sema: Dokunulmazlık oyunu var. Herkes için çok önemli ama benim için daha önemli. Nagihan’la yarışıyorum ve kaybeden potada olacak.

Nagihan: Bu dokunulmazlık çok önemli. Artık bireysel dokunulmazlığa geldik. Yarı yarıya şansım var.

SORVAYVIR ELEME KONSEYİ

Son bölümde ayrıca sakatlıkları bulunan Turabi ve Damla için Acun Ilıcalı, "İkinizin sakatlıkları ağır. Doktorumuzla konuşacağız. Onun ne dediği çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Turabi bu sözler sonrası, "Abi ben oynarım" derken gözyaşlarına hakim olamayan Damla ise, "Ağrım ve acım olduğu için çok mutsuzum. Son haftalarda bunu yaşamak çok üzücü. Zaman azaldıkça insanların aklında kalanlar son performanslar. Takımın yanında olamadığım için kendimi yetersiz hissediyorum. En kısa sürede geri dönmek istiyorum. Baktım iyileşmiyor bu ayakla çıkmak oynamak istiyorum" sözlerini dile getirdi.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİMLER KAZANDI?

Survivor 2018'de bu akşam yarışmacılar dokunulmazlık oyununda bireysel olarak yarıştı. Kadınlarda dokunulmazlık sembolünü alan isim nefes kesen mücadele sonunda belli oldu. Kıran kırana mücadelelerin ardından kadınlarda kazanan isim Nagehan Karadere oldu. Geçtiğimiz dokunulmazlığı da kadınlarda Nagehan kazanmıştı. Bu sonucun ardından Nagehan bir kişiyi eleme adayı olarak belirleme hakkı kazandı.

Dokunulmazlık oyununun erkekler etabı da oldukça aksiyon doluydu. Erkekler finalinde Hakan ve Adem karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu erkeklerde Adem Kılıççı kazandı. Adem de tıpkı Nagehan gibi bir eleme adayı belirle hakkı elde etmiş oldu.