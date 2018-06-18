Survivor'da dünkü ada konseyi sonrası Turabi Çamkıran, Murat Ceylan ve Sema Aydemir'in isimleri eleme potasına çıktı. Bu akşam 3 isimden birisi ada hayatına veda edecek. Adaya kimin veda edeceği merak konusu olurken 'Survivor Panaroma' programının yorumcusu Hakan Ural, Murat Ceylan'ın yarışmaya veda edebileceğini söyledi. Programın sunucusu Nur Tuğba Algül'ün "Bu haftaki eleme potasından kim elenir?" sorusuna Hakan Ural, "Murat'ı çok severim, efendi bir çocuk. Bu hafta o gelir, onu burada ağırlarız" cevabını verdi.
Survivor'da kim elenecek ? Hakan Ural'dan flaş açıklama
18.06.2018 - 18:27 | Son Güncelleme: 18.06.2018 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TV8'de yayınlanan 'Survivor Panaroma' programının yorumcusu Hakan Ural, bu hafta Survivor'da eleme potasında olan isimlerden kimin eleneceğine dair tahminini açıkladı.
Etiketler : hakan ural,survivor panorama,survivor eleme,murat ceylan,
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