Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da dünkü ada konseyi sonrası Turabi Çamkıran, Murat Ceylan ve Sema Aydemir'in isimleri eleme potasına çıktı. Bu akşam 3 isimden birisi ada hayatına veda edecek. Adaya kimin veda edeceği merak konusu olurken 'Survivor Panaroma' programının yorumcusu Hakan Ural, Murat Ceylan'ın yarışmaya veda edebileceğini söyledi. Programın sunucusu Nur Tuğba Algül'ün "Bu haftaki eleme potasından kim elenir?" sorusuna Hakan Ural, "Murat'ı çok severim, efendi bir çocuk. Bu hafta o gelir, onu burada ağırlarız" cevabını verdi.