Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seda Sayan'ın, geçen aylarda pilates yaparken kolunda iki kası yırtılmıştı. Seda Sayan, ameliyat olmak için programının sezon finaline girmesini bekliyordu. Onur Akay, meslektaşı Seda Sayan'ın tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planladığını ama ağrılarının dayanılmaz hâle geldiğini yazdı.

AMELİYAT ÖNCESİ FOTOĞRAF

Onur Akay, “Kışın yaşadığı omuz kasları yırtığı tedavisi için aslında tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planlayan Seda Abla, ağrıları dayanılmaz hâle gelince hemen ameliyat masasına yattı ve Fulya’da bir hastanede dün ameliyat oldu. Seda Abla'nın durumu çok iyi ve kendisine acil şifalar dilerim” açıklamasını yaparak, Seda Sayan'ın ameliyat öncesi çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.