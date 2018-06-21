Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor kim elendi? Survivor'da Kıbrıs için geri sayım sürüyor. Survivor'da Kıbrıs'ı garantileyen isim Adem ile Nagihan arasındaki mücadele sonrasında ortaya çıktı Son yarışta Nagehan'ı elemeyi başaran Adem, Kıbrıs'taki büyük finale gitmeyi garantileyen ilk yarışmacı oldu. Peki, Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı kim oldu ve hangi yarışmacılar eleme potasına dahil edildi? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Sadece 9 yarışmacının kaldığı programda eleme adayları güçlü isimler arasından çıkmaya devam ediyor. Bu kez eleme adayları arasına girmemek için yarışan ünlüler ve gönüllülerde sembolün sahibi olan isimler Nagihan ve Anıl oldu. Böylece eleme için isim söyleme hakkı kazanan iki yarışmacı tercihlerini takım arkadaşlarından yana kullanmak zorunda kaldı.

SURVİVOR 2018'DE BU HAFTA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Yarışmanın tamamlanmasına sayılı günler kala 3 favori isim daha eleme listesine eklendi. Sembolü kazanamayan Turabi oylamada adı en çok çıkan isim oldu ve potaya dahil edildi. Bireysel kolyenin sahibi olan Nagihan ise Murat Ceylan'ın adını listeye yazdırdı. Son olarak Anıl'ın Hakan'ın adını vermesiyle eleme adayları ortaya çıkmış oldu. Eleme heyecanının yaşanacağı programda Murat, Hakan ve Turabi adada kalmak için mücadele edecek.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta içerisinde ünlüler takımı yarışmacılarının azalmasıyla birlikte her iki takımdan da adaylar konseye çıkmaya başlamıştı. Son olarak Murat ve Turabi ile konseye çıkan Sema yarışmaya veda eden isim olmuştu.

SURVİVOR MURAT CEYLAN KİMDİR?

1991 İstanbul doğumlu olan Murat Ceylan, spor, müzik ve oyunculuk ile yakından ilgileniyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunu olan Ceylan, Survivor'daki ilk sezonunda Hilmi Cem ile birlikte uzun süre mücadele etmiş ve sıkı dost olmuştu. Yarışmanın sona ermesinin ardından TV8'de yayınlanan Para Bende isimli programda sunuculuk yapan Murat Ceylan daha sonra müzik çalışmalarına yöneltmiş ve albümü içerisinde yer alan parçalarına klip çekmişti.

SURVİVOR HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Hakan Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programında dikkat çeken isimler arasında yer almış ve aynı yarışmada tanıştığı Gizem Hatioğlu ile dünyaevine girmişti. Survivor Panorama'da ve TV8'e ait çeşitli programlarda sunuculuk da yapan Hakan, çekimler esnasında adada olmak istediğini sık sık dile getirmişti.

SURVİVOR TURABİ KİMDİR?

Turabi Çamkıran Survivor yarışmasının Türkiye ayağında 2 kez şampiyon olan tek isim olarak bulunuyor. 1988 doğumlu olan Turabi, hırslı yapısı nedeniyle Sahra ve diğerleri ile sık sık tartışma yaşamış kendisine taktığı "Turbo Turabi" lakabı ile hafızalara kazınmıştı. Kendine has üslubu ve üretkenliği programın takipçileri tarafından ilgi görmesine neden olan Turabi, kendisinin ikinci sezonunda dostluk kurduğu Hilmi Cem ile ilk 3'e kalmış ve ipi göğüsleyen isim olmuştu.