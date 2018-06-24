Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arda Turan ve 4 aylık eşi Aslıhan Doğan Turan, tekneyle çıktıkları tatillerine ara verip oy kullanmak için İstanbul'a döndü. Sabah erken saatlerde oylarını kullanan çift, ilk uçakla Bodrum'a geldi. Oylarını kullanıp Bodrum'a dönen Turan ve yakınları, havalimanında bekleyen Vip Bodrum transfer araçlarıyla Yalıkavak'a geçti. Yalıkavak marinada lüks bir tekneye binen Arda Turan, mavi yolculuğa çıkarak tatiline kaldığı yerden devam etti.