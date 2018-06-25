Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Pazar günü 13'üncü C umhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonuçları 24 Haziran akşamı gerçekleştirilen sayımın ardından birçok vatandaşın gündemindeki konu oldu. Yüzde 88 civarı bir katılım ile 50 milyona yakın vatandaşın sandık başına gittiği seçimde, YSK'nın gün sonunda yaptığı açıklamaya göre 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak ilan edildi.

Kesinleşen sonuçların ardından birçok ünlü isim 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

İşte ünlülerin paylaşımları...

ALİŞAN

"Türkiye kararını verdi... Hayırlı uğurlu olsun Sayın Başkanım… Bu millete yapacağınız daha çok hizmet var Allah’ın izniyle.."

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi tebrik ederim. Getirdiği heyecan ve dinamizmden ötürü Muharrem İnce beyefendiyi de tebrik ederim. Bu güzel ülkenin hak ettiği seviyelere gelmesini cani gönülden temenni ederim… Türkiye’mize hayırlı olsun"

TANYELİ

"Yeni Türkiye… Çoğunluğun seçtiğine sisteme saygıda kusur edilmez, tebrik edilir. Avusturalya’dan nefes almadan takip ettim ve azimle, disiplinle hiç yılmadan bu mücadeleyi verenler kazandı. Türkiye'mize Hayırlı uğurlu olsun"

ECE ERKEN

"Ülkemiz için hayırlı olsun"

SEDA SAYAN

"Ben demiştim! Yola devam… Nerede kalmıştık?"

SEVİM EMRE

"Büyük Türkiye’min imanlı inançlı yüreği insan sevgisiyle dolu devrimci Cumhurbaşkanım en başta biz olmak üzere Türkiyem sizi seviyor bu millet sizi çok seviyor. Rabbim size sağlıklı bir ömür versin. Allah sizden razı olsun Allah’a emanet olun sizinle gurur duyuyorum. Rüyamda bu sonucu görmüştüm. Güzellikleri bana malum eden rabbime şükürler olsun."