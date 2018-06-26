Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018 en sürprizli yıl oldu. Her hafta başka bir sürpriz yaşandı. Son konseyden Acun bir sürprizi daha açıkladı.'4 kişi gidecekken 6 kişi Kıbrıs'a gideceğini açıkladı. 2 yarı finalist oyununu oynanacak.' dedi.Dominikde son eleme gecesi yaşandı. Kıbrıs hayallerine ramak kala elenen isim Hakan oldu. Yarı final oyunu oynandı. Hilmicem yarı finale adını yazdırdı. Yarı final koltuklarında şuan Adem ve Hilmicem yerini aldı. İkinci yarı final oyunu ise bu akşam oynanacak. Damla mı? Nagihan mı? Anıl mı? hangisi yarı finale kalabilecek. Üçüncü yarı final koltuğuna kimin oturacağı büyük bir merak konusu. Yarı finale kalan isim belli olunca. 6 kişi olarak Kıbrıs'a gidecekler. Kıbrısta SMS oylaması yapılacak.2 kişi elenecek.Yarı final koltuğunun son sahibi de bu şekilde belli olacak. Survivor'da yarı finale kim kaldı? Survivor yarı final oyununu kim kazandı? Survivor yarı finalist kim oldu? Büyük final ne zaman? Yarı final ne zaman?

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

İletişim ödülünü kadınlarda Damla erkeklerde Anıl kazandı.Damla yanına Nagihan, Adem ise Anıl'ı alarak aileleriyle görüştü.

SURVİVOR'DA YARI FİNALE KİM KALDI?

Kıbrıs'ta yarı final koltuğuna oturacak ilk ismi belirleyecek oyun ise Hilmi Cem'in oldu.

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN? SURVİVOR YARI FİNAL NE ZAMAN?

Survivor'da 26 Haziran Salı akşamı bir oyun daha oynanacak ve yarı finale kalan ikinci yarışmacı belirlenecek. Toplamda iki yarı finalistin dışındaki yarışmacılar 27 Haziran Çarşamba günü Kıbrıs'ta canlı SMS oylamasına çıkacak. 28 Haziran Perşembe akşamı yarı final, 29 Haziran Cuma ise final yapılacak.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Etli sarma ödüllü oyunu erkeklerde Hilmi Cem, kadınlarda Damla kazandı.Hilmi Cem yanına Anıl'ı, Damla da Nagihan'ı alarak ödüle gitti.Haftanın performansları erkeklerde birinci Hilmi Cem, kadınlarda ise Damla oldu.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

29 Haziran'da yapılacak final öncesi son ada konseyinde ise Turabi, Damla, Hakan ve Anıl'dan en az SMS oyunu alan Hakan yarışmaya veda etti.Geri kalan yarışmacılar Turabi, Adem, Nagihan, Damla, Anıl ve Hilmi Cem Kıbrıs finallerine gidecek. Çarşamba ve Perşembe akşamları Kıbrıs'ta canlı SMS oylaması yapılacak. Cuma günü ise büyük final gerçekleşecek.

SURVİVOR'DA HAKAN'IN VEDA KONUŞMASI

"Çok iyi bir sezon geçirdim. Çok iyi arkadaşlar tanıdım. Cumali diye bir kardeş kazandım. Çok güzel dostluklarım oldu. Onları çok iyi hatırlayacağım. Hayatımın en büyük sürprizini aldım. İstanbul'a ödül olarak gittim ve kızım olacağım haberini aldım. Bir kadına aşık geldim iki kadına aşık olarak gideceğim. Büyük hayallerle geldim ama dışardaki hayallerim daha büyük. Hepinizi çok seviyorum."

DOMİNİKTEKİ SON KONSEYDE ELEME ADAYLARI KİMDİ?

Survivor’ın 23 haziran cumartesi günkü bölümüne dokunulmazlık oyunu damga vurdu. Bireysel dokunulmazlık erkelerde Hilmi Cem kadınlarda ise Nagihan’ın oldu.Ada konseyinde adları eşit yazılan Turabi ve Hakan ilk eleme adayları oldu. Böylece Anıl ve Damla otomatik olarak elemeye kaldı ve bu hafta potaya giren kişi sayası 4’e ulaştı.