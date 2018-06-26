Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Survivor 2018'in Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşecek büyük finaline sadece 3 gün kaldı. Dün akşam ekrana gelen bölümde ilk yarı finalist belli oldu. Gönüllüler takımında mücadele eden eski şampiyonlardan Hilmi Cem İntepe, güçlü rakibi Nagihan Karadere ile kozlarını paylaştı. Oyunu kazandıktan sonra "Yarı finaldeyim" diye bağıran başarılı yarışmacı, takım arkadaşlarına ise "Benim Survivor'ım biter" dedi. Damla Can, Anıl Berk Baki, Nagihan Karadere ve Adem Kılıççı, yarı finalde Hilmi Cem'in rakibi olmak için yarışacak.