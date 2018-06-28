Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Müjdat Gezen, geçtiğimiz yıl 2 Şubat günü özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programa katıldı. Programda 2. Abdulhamit'in torunu olan Nilhan Osmanoğlu ile ilgili bir konu konuşuldu. İddiaya göre Gezen, Osmanoğlu'nu hedef alarak, hakaret içerikli bir söz söyledi.

YARGILANACAK



Osmanoğlu, hakkında söylenen sözler sonrası savcılığa başvurarak Gezen'den şikayetçi oldu. Osmanoğlu'nun şikayeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde Gezen'in ifadesine başvuruldu. Gezen, sözlerinin içeriğinde hakaret olarak değerlendirilebilecek hiçbir ima olmadığını, iddia edildiği gibi hakaret suçunu işlemediğini ileri sürerek "Konuşmanın akışı ve bütünü sırasında seyirci tepkisinin ardından böyle algılanmış olabilir" diye konuştu.

Savcılık tarafından ikili arasındaki olayın uzlaşma kapsamında olduğu belirtilerek dosyaya uzlaştırmacı tevzi edildi. Fakat Osmanoğlu, Gezen'i affetmedi. Savcılık yürüttüğü soruşturma sonrası, Gezen hakkında hakaret suçundan dava açtı. 2.5 yıla kadar hapsi istenen Gezen, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. (Dilek Yaman-Sabah)