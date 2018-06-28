Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde sabah saatlerinde kapalı mekanda başlayan 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' çekimleri akşam saatlerine kadar sürdü. Nikah sahnelerinin çekildiği filmden ilk kareler de basına yansıdı.

Setin ilk gününde yönetmen koltuğuna filmin senaristi ve oyuncusu Yılmaz Erdoğan otururken, Ezgi Mola ve Bensu Soral kameraların karşısına geçti. Set ekibi basının görüntü almaması konusunda titiz davranırken Mola, film kostümleriyle ilk kez objektiflere yansıdı.

Akşamüstü biten çekimlerin ardından nikah dairesinin önünde görüntülenen Yılmaz Erdoğan, ekibiyle birlikte bir süre toplantı yaptı.

4 Ocak'ta vizyona girmesi planlanan filmde; Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Ekin Türkmen, Mahir İpek, Bensu Soral ve Okan Çabalar gibi tanınmış isimler yer alıyor.